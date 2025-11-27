Trg Goldoni bodo februarja začeli prenavljati

Trg Goldoni bo prihodnje leto doživel vrsto lepotnih in funkcionalnih izboljšav. Občina Trst bo z deli začela februarja, trajala pa naj bi približno eno leto. Vrednost naložbe znaša malo več kot milijon evrov, sredstva pa so zagotovljena z deželnimi transferji. Glavni namen prenove je povečati dostopnost trga za lokalno skupnost in za osebe z omejeno mobilnostjo, saj na občini napovedujejo odstranitev več arhitektonskih ovir, ki trenutno otežujejo prehodnost prostora. Med drugim želijo s prenovo izboljšati tudi varnost območja.

Eden od osrednjih posegov bo odstranitev nizkega zidka, ki zdaj ločuje cestišče in trg. S tem želijo odstraniti »slepe« predele. Skupaj z njim bodo umaknili tudi klopi, nameščene ob njem. Trg bo tako postal bolj odprt in prehoden, lažje dostopen osebam z ovirano mobilnostjo in preglednejši za nadzor. Odstranili bodo tudi dva od skupno devetih stebrov vertikalne fontane, v kateri je bilo v vseh teh letih redko kdaj videti vodo. Na ta način bo trg dobil nove površine za pešce. Eden od ključnih elementov prostora, steber, ki obeležuje žrtve vseh totalitarnih režimov, bo ostal na svojem mestu. Zasadili bodo dve novi drevesi in postavili pet velikih posod za rastlinje, s katerimi želijo oživiti vizualno podobo prostora ter povečati prijetnost zadrževanja.

Prenova bo prinesla tudi novo ulično razsvetljavo, s katero želi občina zagotoviti boljšo osvetlitev v večernih urah. Pod stebre fontane bodo namestili šest projektorjev, postavili bodo tudi pet novih uličnih svetil. Poleg tega bodo namestili dodatne nadzorne kamere (skupno šest), kar je eden od osrednjih ukrepov za zmanjšanje tveganja kriminalitete in zagotavljanje večjega občutka varnosti na območju.