Slavila tako Soča kot SloVolley Studio Vegliach

ŽENSKA D-LIGA

Moraro Volley – Soča Lokanda Devetak ZKB 1:3 (14:25, 25:22, 22:25, 15:25)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 14, Piva 7, Komic 10, Menis 8, Paulin 9, Cotič 3, D'Amelio (L), A. Berzacola 9, L. Berzacola 2, Tognolli 1, Coco, Buna, Volčič, Tosolini. Trener: Orel

Soča Lokanda Devetak ZKB je dosegla novo zmago. Z 1:3 je bila boljša od bolj izkušenih odbojkaric Morara. V prvem nizu so sočanke zaigrale zbrano in ga zelo gladko osvojile. Tudi v drugem nizu so večji del vodile, a ga na koncu prepustile nasprotnicam, ki so izkoristile priložnost in izenačile na 1:1. To je botrovalo k temu, da so Orlove varovanke slabše začele tudi tretji niz in so morale dolgo loviti nasprotnice. Trener se je sredi seta odločil, da v igro pošlje Agato Berzacola, odločitev pa se mu je tudi obrestovala, saj je mlada odbojkarica v setu in pol dosegla 9 točk. Po tretjem nizu je tekma postala znova enosmerna, saj je bil četrti sličen prvemu, tako da so ga sočanke brez težav osvojile in dosegle novo zmago.

MOŠKA D-LIGA

SloVolley Studio Vegliach – Fincantieri 3:0 (25:18, 25:21, 25:18)

SloVolley Studio Vegliach: Boezio 6, Durastante 3, Kalc 5, Soranzio 7, Svetina 3, Vremec 17, Vattovaz (L1), Petric (L2), Korsič, G. in P. Manià, Mattana, Segre 8. Trener: Loris Manià.

V medtedenskem kolu so igralci SloVolleya Studio Vegliach brez izgubljenega seta osvojili vse tri točke in se tako utrdili na četrtem mestu na lestvici. Tekma je bila kljub gladkemu izidu kar napeta. Naši odbojkarji so zgrešili preveč servisov, preglavice jim je večkrat delal dobro postavljeni blok nasprotnikov, tako da so bili v napadu manj konkretni kot običajno, znali pa so izkoristiti napake Fincantierija.

Naši igralci so dobro začeli in prvi set osvojili brez večjih težav. Tudi v drugem so povedli s 4:1, ko so gostje dosegli serijo zaporednih točk in povedli z 9:1. Kljub razumljivi zbeganosti so igralci SloVolleya Studio Vegliach vendarle reagirali, nadoknadili zamujeno in spravili pod streho tudi ta niz in nato slavili še v zadnjem.

Trener Loris Manià: »Nove tri točke so seveda nadvse dobrodošle, čeprav bi lahko bolje zaigrali. Preveč je še vedno napak v obrambi, zadovoljen pa sem z reakcijo svojih fantov v drugem setu. Upam, da bodo tako zagrizeno nastopili tudi v soboto, ko bo na gostovanju naš nasprotnik Mariano, pri katerem igrajo sami izkušeni igralci, ki so za mlade ekipe vedno neugoden nasprotnik.«