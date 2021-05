»Armaniju zmanjkalo nekaj prepričanja«

Danes bo v Lanxess Areni v Kölnu finale zaključnega turnirja košarkarske evrolige. Ob 20.30 se bosta za evropski klubski naslov pomerila carigrajski Anadolu Efes, ki je v petkovem polfinalu ugnal moskovski CSKA z 89:86, in Barcelona, ki je v verjetno najlepši tekmi letošnje sezone s košem Higginsa v zadnji sekundi tekme s 84:82 premagala milanski Armani. Košarkarji trenerja Messine so zaigrali zelo dobro in se povsem enakovredno kosali s favoriziranimi Katalonci. Do zmage jim je manjkalo zelo malo, saj se je met za tri točke Punterja (s 23 točkami je bil Američan najboljši strelec dvoboja) osem sekund pred iztekom odbil od obroča. Armani se bo danes ob 17.30 v tekmi za tretje mesto pomeril proti CSKA-ju.

O nesrečnem porazu milanskega Armanija in o današnjem finalu evrolige smo se na kratko pogovorili s košarkarskim trenerjem Matijo Joganom.

Po tako napeti tekmi bi si mesto v finalu zaslužila tako Barcelona kot Armani, se strinjate?

Strinjam se s to trditvijo, enako pa velja tudi za drugi polfinale med Efesom in CSKA-jem. Obe tekmi sta se odločili v zadnjih sekundah, tako da bi si vse štiri ekipe zaslužile finale. Odločali pa so trenutki. Škoda, da tekma med Barcelono in Armanijem ni šla na podaljške.

Če izpustimo zadnja dva meta tekme, kaj je zmanjkalo milanski ekipi?

Milančanom je zmanjkalo nekaj prepričanja v zadnjih minutah. Predvsem pa nisem razumel, zakaj je Punter, ki je bil v tretji četrtini najboljši igralec na igrišču (v tem delu je dosegel 11 točk, op. a.), v zadnji četrtini vstopil na igrišče tako pozno. Messina ga je na igrišče poslal šele, ko so manjkale štiri minute do konca tekme. Barcelona je zelo močno branila Shieldsa, tako da je Armaniju ob Punterju mogoče zmanjkala še ena napadalna konica.

V finalu bosta igrala Barcelona in Anadolu Efes. Kdo bo prvak?

Vprašanje je, ali bo Calathes nared za finale, kar pa močno dvomim. Vseeno mislim, da bo Barcelona zmagala in to tudi z lahkoto, ampak v finalu je lahko vse mogoče.