Oklahoma pretrd oreh v prvi polfinalni tekmi za Dončićev Dallas

Košarkarji Dallas Mavericks so s porazom začeli polfinale zahodne konference v severnoameriški ligi NBA. Luka Dončić in soigralci so v gosteh pri Oklahoma City Thunder izgubili s 95:117. Oklahoma tako vodi z 1:0 v zmagah, ekipi pa igrata na štiri zmage.

Dončić, ki ima težave s kolenom, ni imel svojega večera, tako kot v tej končnici je znova imel težave z natančnostjo meta, zadel je šest od 19 metov iz igre, le enega od osmih za tri točke in končal z 19 točkami, temu je dodal devet podaj in šest skokov. Točko več je dosegel Kyrie Irving, Daniel Gafford pa je vpisal 16 točk in 11 skokov.

Dončić je poudaril, da bodo morali na drugi tekmi, ki bo v noči na petek, dramatično izboljšati svojo igro, na vprašanja o njegovem strelskem izkupičku pa dodal: »Koga briga? Izgubili smo. Moramo se izboljšati do naslednje tekme. Sam moram biti boljši, vsi moramo biti boljši,« je dejal Dončić in ocenil, da so košarkarji Oklahoma City Thunder odlični bodisi v obrambi kot v napadu, tako da zagotovo ne bo lahko.