ASD Bisiaca kaznovala svoje nogometaše

V četrtkovi izdaji Primorskega dnevnika smo poročali o protislovenskem izpadu na ponedeljkovi večerni tekmi pokrajinskih mladincev U19 v Štarancanu med domačo Bisiaco in kriško Vesno.

Včeraj pa smo izvedeli o močni, pogumni, nebanalni in odločni, ne samo simbolični gesti predsednice ASD Bisiaca Anni Lovisi, ki je mladinsko ekipo U19 kaznovala z neigranjem včerajšnjega kroga v gosteh pri San Giovanniju v Trstu.

»V ponedeljek zvečer sem bila celo na klopi mladincev, a med samo tekmo nisem zaznala, da bi prišlo do rasističnega izpada na račun Slovencev. Naslednji dan (v torek zjutraj op. av.) sva se slišali s koordinatorko Vesninega mladinskega sektorja Natašo Sedmak, ki me je opozorila, kaj se je zgodilo. Hitro sem šla v akcijo in po številnih pogovorih sem izvedela, da je naš nogometaš pred slačilnico po koncu tekme izustil nedopustno žaljivko,« je včeraj povedala predsednica goriškega društva in nadaljevala: »Naslednji dan smo se sestali z mladinsko ekipo in fante opozorili, da to ne sodi ne samo k športu, ampak tudi v vsakdanje življenje. Naš klub je večnarodni, saj imamo v članski ekipi številne temnopolte nogometaše in igralce drugih narodnosti, ki so bili prav pred kratkim tarča rasističnih izpadov in smo se odločno postavili na njihovo stran ter jih zaščitili. To, da smo smo ‘iz žrtev postali krvniki’, mi ni šlo v račun in sem se močno razjezila. Z drugimi odborniki smo se odločili, da se opravičimo Vesni in obsodimo rasistični izpad, hkrati pa mladince ne pošljemo na sobotno (včerajšnjo op. av.) tekmo v Trst proti San Giovanniju. Upam, da bodo tako razumeli, da so zgrešili. Pred tem sem obvestila tudi predsednika San Giovannija, da se ne bomo predstavili na tekmi, ter tudi predsednika deželne nogometne zveze Ermesa Cancianija. ASD Bisiaca je odprt in zelo strpen klub, ki podpira prijateljstvo, medsebojno spoštovanje in sožitje med tu živečimi narodi,« je zaključila predsednica Anna Lovisi, ki je predsedniško mesto prevzela pred osmimi meseci.

Oglasil se je tudi predsednik Vesne Roberto Vidoni, ki se je Lovisijevi zahvalil za opravičilo in za močno dejanje, ki ga je sprožila. »Nekaj takega nismo pričakovali. Prav gotovo nekaj podobnega v zgodovini deželnega nogometa še nismo doživeli,« je izjavil Roberto Vidoni.