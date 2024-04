Žičnica bi lahko ogrožala železniški promet

Odbor No ovovia, ki nasprotuje gradnji žičnice med Opčinami in starim pristaniščem, je naslovil na železniško podjetje RFI in državno agencijo za varnost železniške infrastrukture Ansfisa pismo, v katerem opozarja na morebitne težave in nevarnosti, povezane z obratovanjem kabin v bližini tračnic oziroma z njihovim prečkanjem železniške proge. Pri odboru se sprašujejo, ali sta podjetje RFI in agencija Ansfisa že vključeni v proces ocenjevanja projekta o žičnici ali bosta kasneje vključeni, saj bi bilo po zakonu to predvideno. Pismo je odbor naslovil na omenjeni ustanovi 5. aprila, nanj pa še ni prejel odgovora.

Konec maja srečanje z Deželo

Vsebino pisma so predstavniki odbora in tehniki predstavili danes v parkirišču Bovedo v Barkovljah, kjer bi Občina zgradila vmesno postajo žičnice. Spregovorili so predsednik tržaškega krožka Legambiente Andrea Wehrenfenning, inženirja Mario Goliani in Livio Stefani ter geolog Roberto Mandler. Ob robu predstavitvene konference so k mikrofonu stopili še občinski svetniki Giorgio Sclip, Laura Famulari (DS)in Alessandra Ricchetti (G5Z), deželna svetnica Giulia Massolino (Pakt za avtonomijo) ter poslanka Demokratske stranke Debora Serracchiani. Poslanka je med drugim spomnila, da je bil za žičnico doslej porabljen že več kot milijon evrov. In to za projekt, ki sta ga zavrnila tako zavod italijanskega ministrstva za projekte Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) kot Deželna agencija za varstvo okolja (ARPA) v Furlaniji - Julijski krajini.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.