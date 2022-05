Atletski stadion je na Švedskem zamenjal z gozdom

Lani najboljši orientacist v kategoriji U18 v Italiji, član ŠZ Gaja Goran Polojaz – državni prvak na dolge in srednje proge in najboljši v seštevku pokala v sprintu – se je letos januarja preselil na Švedsko. V kraju Uppsala obiskuje športno gimnazijo Celsiusskolan, da lahko še lažje usklajuje študij in treninge. »Za spremembo sem se odločil, ker je severna Evropa zibelka orientacijskega teka, tu je ta športna panoga zelo razvita in prav tu se rojevajo tudi najkonkurenčnejši tekmovalci. Okolje in šola mi zdaj omogočata, da spoznavam njihove metode treninga in v tem športu še dodatno napredujem,« je povedal 18-letnik iz Rocola, ki je do decembra obiskoval 4. razred bio-kemijske smeri na zavodu Stefan, letnik pa bo končal v tujini.

Na račun treningov – vsak študent nadaljuje na gimnaziji treniranje že prej izbrane športne panoge – se pouk začne okrog 10.30, saj je jutro namenjeno vadbi. Goran se na jutranji trening največkrat odpravi kar v gozd, kjer potekajo povečini vsi treningi.

Petega januarja, ko je dospel na Švedsko, je seveda spoznal tudi polarni mraz, zdaj pa se temperature že višje. Ko smo ga poklicali, je bilo v Uppsali okrog 15 stopnj, kot običajno spomladi. Ker se pouk odvija v švedščini, se Goran od januarja uči tudi tega jezika. »Ni ravno najlažje, a zdaj že razumem, kaj mi govorijo. Težje pa govorim in odgovarjam, a že gre,« pravi.

Več v današnjem Primorskem dnevniku