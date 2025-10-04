B'ndima Cup prvič vabi v Sesljanski zaliv

Današnji dan je v Sesljanskem zalivu v pričakovanju Barcolane izjemno bogat. Med drugim bo tu potekala nova regata B’ndima Cup, ki jo organizirata domači jadralni klub Čupa in Skipper iz Maribora, s katerim sesljansko društvo sodeluje že 32 let. Program so predstavili včeraj s predsednico kluba Nado Čok na čelu. Generalna sekretarka Jadralne zveze Slovenije Eldina Domazet je izpostavila, da je regata B’ndima pomembna novost »na področju, ki je zelo pomembno za razvoj, to je rekreativno jadranje«.

Pokrovitelji dogodka so Zadružna kraška banka Trst Gorica, Kmečka zveza, SeaYou, TMedia, Karsolink, Ad Formandum in Okusi Krasa s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem. Celodnevno dogajanje bo zelo bogato in v ospredju ne bo le jadranje. Današnji program se je ob 9.30 začel s pohodom Devinske stene, topografija mitov in pripovedi v organizaciji društva Igo Gruden. Ob 14. uri bodo odprli stojnice kraških dobrot na plaži Castelreggio, ob 17. uri bo Vaška skupnost Praprot poskrbela za peko bika, ob 18. uri pa bo potekalo nagrajevanje regate, ki je štartala ob 11. uri.