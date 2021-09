Barcolana 2021: Številko ena so obljubili slovenski jadrnici Way of life

Številka ena bo na letošnji 53. Barcolani vnovič nalepljena na slovenski jadrnici Way of life. Tako so obljubili organizatorji, tako pričakuje tudi slovenska jadralna ekipa Ewol, ki bo letos branila še zmago iz leta 2019, saj je lanska izvedba najštevilnejše regate na svetu odpadla zaradi slabega vremena.

Slovenska ekipa bo letos nastopila z velikanko Way of life (86 čevljev), nekdanjo Morning glory, ki je leta 2019 ostala ostala privezana zaradi pravnih zapletov. Taista jadrnica je na Barcolani že slavila leta 2017 in 2018 s Furiom Benussijem. Prav on pa bo tudi letos eden glavnih favoritov za zmago s 100-čeveljsko Arco.

Lepotica je od lanskega oktobra, ko je po odpadli Barcolani nastopila le v Benetkah, sicer mirovala, na startu letošnje Barcolane pa se bo kljub temu predstavila v še boljši preobleki kot lani. Jadrnica je bila namreč v zadnjem mesecu deležna pomembnih izboljšav, ki so z lanskimi zdaj poskrbele, da je popolna. Na krovu bo v Trstu skorajda nespremenjena ekipa, kar že veliko pove.