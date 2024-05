»Bilo je kot na prazniku, na katerega nisi bil povabljen«

Letos ne moremo mimo uspeha Soče ZKB Lokanda Devetak, ki se je iz ekipe, ki je ciljala na obstanek v ligi (brez play-outa), prelevila v glavnega konkurenta SloVolleya. Po visokem 2. mestu v moški C-ligi si je ekipa privoščila nekaj dni počitka, kot nam je povedal trener Lucio Battisti pa fantje vseeno niso mirovali in se srečevali na prostem, da bi igrali mali nogomet.

Razumem, da so fantje dobra »klapa«. Verjetno se je to poznalo pri rezultatih?

Seveda. Prijateljstvo je bilo ključno, da smo se prebili tako visoko in da med sezono ni bilo večjih padcev. Na treningih je bila udeležba vedno polnoštevilna. Tudi tisti, ki so dobili manj priložnosti za igranje ali so bili poškodovani, so bili vseeno motivirani in prisotni. Vseskozi je prevladovalo dobro vzdušje, ko ni šlo, smo se znali vedno pobrati.

Ciljali ste na mirni obstanek in uvrstitev v play-off, na koncu pa ste bili drugi. Vas je to presenetilo?

Res nismo pričakovali, da se bomo borili za »finale« tega prvenstva. Bilo je nekako tako, kot da si na prazniku, na katerega pa nisi bil povabljen. Je prijetno, a se na to nisi prej pripravil. Kar me veseli pa je, da smo dosegli prvotna dva cilja: obstanek v ligi in to, da so mlajši tudi letos lahko pridobivali izkušnje. Tudi zaradi nuje in kakšnih poškodbe, so prišli na vrsto skoraj vsi igralci. Bila so obdobja, ko smo močno spreminjali podobo ekipe, kar ni enostavno v izkušenih ekipah, z mlajšimi pa je še težje. Nihanja so že itak prisotna in če spreminjaš standardno postavo, res ni enostavno, potrebuješ čas, ki pa ga mi nismo imeli. Zato fantom čestitam za potrpežljivost in doprinos.

Kako vam je uspel tak kakovostni skok?

Nekateri igralci so med sezono tehnično in taktično zrasli. In ta rast nam je dala med letom določeno kvaliteto.