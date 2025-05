Bitka za vstop v izvršni odbor ZSŠDI

Dosedanjemu predsedniku Ivanu Peterlinu, ki je na čelu športne krovne organizacije od leta 2013, in izvršnemu odboru je zapadel dveletni mandat. Peterlin bo tudi na letošnjem volilnem občnem zboru edini kandidat za predsednika ZSŠDI, čeprav se je še do pred kratkim šušljalo, da bi lahko tokrat dobil predsedniškega protikandidata. A tako ni bilo.

Na kandidatni listi za izvršni odbor pa se je predstavilo dvanajst kandidatov. V nov izvršni odbor jih bodo člani včlanjenih društev izvolili osem. Kandidati so: Petra Krizmancic (Cheerdance Millenium), Maja Peterin (Juventina), Marko Fajt (Sovodnje), Veronika Don (Brdina), Alessandro Corva (Val), Igor Civardi (Sirena), Andrej Vremec (Polet), Paolo Gregoric (Zarja), Silvia Calin (Devin), Matija Komjanc (Olympia), Marko Ban (Kontovel) in Paola Ursic (Soča).

Za predsednika nadzornega odbora bo izvoljen kandidat, ki prejme največ glasov med kandidati za predsednika NO. Edini kandidat je sicer Boris Bogatec (Mladina). V nadzorni odbor bosta izvoljena še dva kandidata. Spisek sestavljajo: Nataša Soban (Val), Aleš Plesničar (Gaja), Marco Piccini (Brdina), Maša Braini (Val), Pavel Vidoni (Sokol), Samo Kokorovec (Polet) in Susanna Rebula (Dom). Za suplenta nadzornega odbora bosta izvoljena kandidata, ki bosta zasedla tretje in četrto mesto na lestvici prejetih glasov med kandidati za člane nadzornega odbora. Za člane razsodišča bodo izvoljeni trije kandidati, ki bodo prejeli največ glasov med kandidati za člane razsodišča. Za suplenta razsodišča bosta izvoljena kandidata, ki bosta zasedla četrto in peto mesto na lestvici prejetih glasov med kandidati za člane razsodišča. V primeru da dva ali več kandidatov prejme enako število glasov, je izvoljen starejši kandidat. To velja tudi za izvršni in nadzorni odbor.

Spisek kandidatov za razsodišče: Franco Drassich (Sloga Tabor), Giorgio Kufersin (Gaja), Andrej Vogric (Olympia), Nadia Kralj (Devin), Sonia Sirk (Vesna) in Mitja Primožič (Dom).