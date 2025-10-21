Blaž Perko vodja slovenske reprezentance na igrah Milano - Cortina

Blaž Perko bo vodil olimpijsko reprezentanco na zimskih igrah Milano - Cortina februarja prihodnje leto. Potrdili so ga člani izvršnega odbora (IO) Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Ti so na seji v Ljubljani za vodjo zdravniške službe izbrali Matjaža Turela. Zeleno luč je dobil akcijski načrt strategije OKS za obdobje 2025-2030.

Blaž Perko je direktor sektorja za šport OKS in je pred leti opravljal tudi funkcijo generalnega sekretarja slovenskega olimpijskega gibanja. Matjaž Turel je specialist pulmolog in je deloval v številnih slovenskih športnih reprezentancah.

Ta čas je za OI 2026 skupaj 46 kandidatov in kandidatk, od tega v alpskem smučanju 12, biatlonu 10, deskanju na snegu pet, nordijski kombinaciji dva, smučarskih skokih devet in smučarskem teku osem.