Bo tudi EPK 2025 roza obarvan?

Na današnji novinarski konferenci na skupnem trgu obeh Goric, Trgu Evrope / Transalpini, so še enkrat predstavili čezmejno goriško etapo, ki bo v nedeljo, 23. maja, startala iz Gradeža in se bo končala s ciljem na goriškem Travniku. Pred tem pa bo šla mimo Brd, Števerjana, Oslavja, Solkana, mimo simbolične Transalpine, čez Kostanjevico do nekdanjega mejnega prehoda v Rožni dolini do goriškega cilja. Široko paleto gostov je sprva pozdravil župan Mestne občine Nova Gorica Klemen Miklavič, ki je skupaj z županom Občine Gorica Rodolfom Ziberno poudaril snovanje enotnega čezmejnega urbanega območja. Oba župana bosta 24. maja predstavila v Rimu evropsko prestolnico kulture 2025 tudi predsedniku italijanske republike Sergiu Mattarelli. »Šport in kultura prehitevata časovnico,« je dodal Miklavič, ki je počaščen, da bo kolesarski Giro d’Italia obiskal Novo Gorico (med drugim bo mesto vrtnic 12. junija gostilo tudi kraljevo etapo dirke po Sloveniji s ciljem na Sveti gori). Na novinarski konferenci so predstavili tudi širok izbor spremljevalnih dogodkov, ki so jih uspeli organizirati kljub pandemiji (celoten seznam je v priponki). Športni direktor Gira v FJK Enzo Cainero je obenem napovedal, da bi lahko kolesarska roza karavana spet obiskala Gorico in Novo Gorico leta 2025 on Evropski prestolnici kulture.

