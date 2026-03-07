Braathen olimpijsko zlato potrdil tudi z zmago v Kranjski Gori

Olimpijski prvak Brazilec Lucas Pinheiro Braathen je zmagovalec veleslaloma alpskih smučarjev za svetovni pokal v Kranjski Gori. Edini Slovenec v finalu Žan Kranjec je bil z zaostankom 2,21 sekunde 11.

Braathen je za 54 stotink sekunde ugnal Švicarja Loica Meillarda, ki bil po prvi vožnji tretji, na najnižjo stopničko zmagovalnega odra pa je stopil Avstrijec Stefan Brennsteiner, drugi po prvem nastopu, ki je zaostal točno osem desetink.

Olimpijski podprvak in vodilni smučar zime Švicar Marco Odermatt je bil peti, prehitel ga je tudi Norvežan Atle Lie McGrath.

Lanski kralj Vitranca Norvežan Henrik Kristoffersen, ki je pred enim letom dobil tako veleslalom kot slalom na vitranški strmini, je osvojil sedmo mesto.

V finalu je nastopil tudi Žan Kranjec, ki si je v prvi vožnji z devetim dosežkom priboril dobro izhodišče, da uresniči načrte in se na dobro znani domači strmini zavihti med deseterico. A so se na vsej progi nabirale napake in 33-letni slovenski reprezentant se je z 22. dosežkom finalne vožnje uvrstil na solidno 11. mesto.

Devetnajstletni Miha Oserban je napadal s štartno številko 66, a prve vožnje ni dokončal. V nedeljo ga čaka še slalom.