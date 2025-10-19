Bor po dveh podaljških, Jadran in Kontovel KO

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Ozzano Basket – Jadran 89:79 (27:18, 43:43, 67:69)

Jadran: Batich 12, Gobbato 33, Vecchiet 4, Rolli 11, Milisavljevic 12, Jakin 4, Gulič 0, Pregarc 0, Sabadin nv. Trener: Jogan

Jadran se je na zelo zahtevno gostovanje proti enemu od glavnih favoritov za napredovanje zaradi poškodb odpravil v zdesetkami postavi. Odsotni so bili Jan Pro, Iacopo Demarchi in Miše Diminić. Kljub temu so Joganovi varovanci odigrali odlično tekmo in bili skoraj do konca enakovredni nasprotnik Ozzanu.

Jadranovci so igrali zelo intenzivno in borbeno tekmo, a jih je na koncu nekoliko izdala tudi utrujenost. Košarkarji Ozzana so med drugim zadeli nekaj izjemnih trojk in tako so se morali košarkarji Jadrana zadnji četrtini predati.

Z zahtevnega gostovanja se vsekakor vračajo s pozitivnimi občutki, prihodnji teden bodo počivali, zato upajo, da bodo v tem času sanirali poškodbe.

C-LIGA

Bor Radenska – Cordenons 90:88 (12:17, 30:42, 57:57, 69:69)

Bor Radenska: Brancati 4 (0:2, 2:3, -), Gallocchio 15 (6:8, 3:3, 1:5), Možina 11 (4:10, 2:4, 1:2), Comar 9 (3:3, 0:3, 2:4), Fort 10 (1:1, 3:5, 1:3), Zettin 2 (-, 1:4, 0:3), Giustolisi 13 (0:4, 5:7, 1:2), Lo Duca 10 (2:3, 4:7, -), Maurel 6 (0:2, 3:7, 0:1), Finatti 10 (-, 2:2, 2:6). Trener: Consolari.

Na Stadionu 1. maja so številni gledalci videli napeto končnico tekme. Bor je namreč osvojil obe točki šele po dveh podaljških.

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Kontovel – San Vito 59:65 (21:16, 39:37, 55:57)

Kontovel: Terčon 4 (-, 2:7, -), Bellettini 4 (2:4, 1:5, -), Škerl 16 (-, 2:9, 4:9), S. Regent 2 (-, 1:2, 0:2), Rocchetti 0 (-, 0:3, -), Mattiassich 10 (1:2, 3:3, 1:4), De Petris 11 (1:2, 5:11, -), Vecchiet 2:2, -, 0:1), Daneu 10 (0:1, 2:8, 2:6), G. Regent 0 (-, 0:1, -), Salvi nv, Glavina nv. Trener: Peric.