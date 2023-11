Bor Radenska in Dom bosta mirovala

Deželni odbor italijanske košarkarske zveze Fip je zaradi rdečega opozorila ob napovedanem slabem vremenu preložil vse današnje in jutrišnje tekme članskih in mladinskih lig na Goriškem, Videmskem in Pordenonskem. Skupno število preloženih tekem je 24.

Mirovali bosta torej tudi obe slovenski ekipi v deželni diviziji 1. Goriški Dom bi se moral jutri ob 21. uri v Kulturnem domu pomeriti s krminsko Albo, Bor Radenska pa bi moral na Stadionu 1. maja ob 20.30 gostiti tržiški Pallacanestro Monfalcone. Preložitev tekem sicer ne velja za Tržaško, vendar zveza želi z ukrepom omejiti premike v ostalih bivših pokrajinah FJK in na tak način zagotoviti varnost.

Za podoben ukrep se je odločil tudi teritorialni odbor odbojkarske zveze Fipav Trst-Gorica. Med peterico odpovedanih tekem je tudi jutrišnja v moškem prvenstvu U15 med Sočo Fichi d'India in ekipo Fincantieri Azzurra, ki bi morala biti na sporedu v Gorici ob 19. uri.

Goriški prefekt je medtem za danes in jutri odredil prepoved vseh treningov in športnih prireditev na območju nekdanje goriške pokrajine z izjemo Občine Doberdob.