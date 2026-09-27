Bor Radenska je sezono začel z domačim porazom

Bor Radenska – Calligaris Corno di Rosazzo 78:86 (17:30, 35:43, 54:69)

Bor: Lo Duca 17 (3:3, 7:9, 0:1), Maiola 16 (2:3, 4:6, 2:6), Gasparoni 2 (-, 1:1, -), Morgut 0 (-, 0:2,-), D'Iglio 4 (-, 2:3, -), Jakin 13 (2:4, 4:5, 1:4), Comar 2 (-, 1:3, 0:2), Končar 14 (-, 7:9, 0:1), Lettieri 5 (1:1, 2:4, -), Paoletto 5 (-, 1:1, 1:7), Fr. Savoia in Sommariva nv. Trener: Krčalić.

Bor Radenska je novo sezono v košarkarski C-ligi začel z domačim porazom. V polni dvorani Bojana Pavletiča je v uvodnem krogu prvenstva z izidom 78:86 zasluženo slavil Calligaris iz Korena. Tekma se je začela s približno 20 minutami zamude zaradi odsotnosti sodnika.

Dvoboj se za domačo peterko ni začel najbolje, saj so gostje takoj povedli in si priigrali 12 točk prednosti. V drugi četrtini so se varovanci trenerja Saše Krčalića dvakrat približali na same 4 točke zaostanka, izkušenejši nasprotniki pa se niso pustili presenetiti. V drugem polčasu je Calligaris, za katerega igra tudi Repenc Alex Gustin (lani je za furlansko moštvo igral njegov dvojček Erik, ki je letos oblekel dres tržiškega Falconstarja v meddeželni B-ligi), držal vajeti igre trdno v svojih rokah in predvsem z natančnimi meti z razdalje držali Bor na varni razdalji.

Odločilna je bila predvsem razlika v izkušenosti, saj ima Bor letos pomlajeno in za zdaj še ne povsem uigrano ekipo. Med posamezniki sta se izkazala predvsem Giacomo Lo Duca (17 točk) in Giulio Maiola (16), več kot solidno pa je debitiral istrski center Martin Končar (14 točk in 8 skokov), ki se je Boru pridružil šele pred kratkim.