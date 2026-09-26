Košarkarska A-liga letos z novostmi in višjim nivojem

Letošnja italijanska košarkarska A-liga naj bi bila bolj kakovostna od prejšnjih. Nivo se je dvignil. Nove ekipe v 105. sezoni prvoligaškega prvenstva so štiri: poleg Scafatija inVerone, ki sta napredovali iz A2-lige, sta to še rimski Maxima in BC Roma, ki sta prevzeli športne pravice Brescie in Cremone.

Matiasic in Dončić

Rimski Maximi predseduje lanski predsednik tržaškega kluba Pallacanestro Trieste Paul Matiasic, ki je posebno vlogo v klubu (sicer kot strateški svetovalec lastnika ter delegat za razvoj blagovne znamke in družbenih omrežij) dodelil nekdanjemu nogometašu Rome Francescu Tottiju.

Pri drugem rimskem klubu BC Roma pa je solastnik slovenski NBA zvezdnik Luka Dončić. Glavni šef je Donnie Nelson. Oba rimska kluba sta se rodila v pričakovanju ustanovitve finančno-športnega veleprojekta NBA Europe, nove lige, ki naj bi zagledala luč športnega sveta prihodnje leto.

Glavni favorit je Milano

Glavni favorit za osvojitev »scudetta« je tudi letos Milanski Armani, ki je prejšnji konec tedna osvojil prvo lovoriko, italijanski superpokal. Milančani so se okrepili z Mosesom Wrightom (MVP superpokala), Dariusom Thompsonom in Alecom Petersnom. Milančanom bo poskusil stopiti na prste bolonjski Virtus. Beneški Reyer, lanski podprvak, in Tortona naj bi tudi letos ciljala visoko. Veliko pričakovanje vlada za obe rimski ekipi in tudi za Napoli Jasmina Repeše.

Pallacanestro TS v Milanu

Tržaški Pallacanestro Trieste bo vsaj v uvodnem delu sezone prava neznanka. Košarkarji trenerja Francesca Taccettija so v predsezonski fazi odigrali zelo malo prijateljskih tekem. Včerajšnja zadnja okrepitev tržaškega kluba je 208 centimetrov visoki center Luka Brajković, dvojni državljan Avstrije in Srbije, ki je v zadnji sezoni branil barve Cedevite Olimpije. Pallacanestro Trieste bo sezono začel z jutrišnjim gostovanjem pri Armaniju v Milanu (začetek ob 16. uri po Cielo TV). Prvo domačo tekmo bodo Tržačani igrali v nedeljo, 4. oktobra, ob 17.30 proti Reyerju.

Apu bo začel v Vidmu

Videmski Apu bo sezono začel prav tako jutri z domačo tekmo proti Scafatiju. Videmčane bo spet vodil trener Adriano Vertemati. Najodmevnejši nakup poletja je izkušeni branilec Denzel Valentine (v sezoni 2024-25 je bil eden ključnih igralcev tržaške peterke), od katerega pričakujejo, da bo glavni motor v napadu. Na položaju organizatorja igre bo ritem narekoval slovenski reprezentant Žan Mark Šiško. Tržaško-videmski derbi bo na sporedu 6. decembra v Vidmu in 31. januarja v Trstu.