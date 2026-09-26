Sesljanski »delfini« v gosteh ugnali ekipo Trieste Victory Academy

TS Victory Academy – Sistiana Sesljan 2:3 (0:0)

Strelci: 57. Ciliberti (11-m), 62. Cottiga, 64. Francioli, 70. Cassler (TS), 74. Zulian (TS)

Sistiana Sesljan: Grubizza, Zenjili, Gruden, Steinhauser, Cottiga, Almberger, Villatora, Ciliberti, Ciubotaru, Gotter, Francioli. Trener: Sestan.

Nogometaši Sistiane Sesljana so v vnaprej odigranem dvoboju četrtega kroga promocijske lige v gosteh premagali tržaško ekipo Trieste Victory Academy. Tekma na igrišču v Ul. Petracco se je končala z izidom 2:3 v korist »delfinov«, ki so tako dosegli drugo zmago. Zanimivo je, da so v drugem krogu z istim izidom prav tako v gosteh ugnali Union Pasiano.