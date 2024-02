Bor Radenska le premagal trdoživo Azzurro

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Bor Radenska – Azzurra 70:55 (11:8, 34:29, 51:43)

Bor: Savoia 0 (-, -, -), Brancati 7 (2:2, 1:6, 1:2), Nisić 8 (1:1, 2:5, 1:1), Gallocchio 10 (2:5, 4:5, 0:4), Možina 4 (-, 2:6, 0:1), Comar 7 (-, 2:4, 1:1), Sosič 6 (4:4, 1:1, 0:1), Zettin 0 (-, 0:4, -), Venturini 10 (2:4, 1:5, 2:3), Lettieri 4 (2:2, 1:2, -), Finatti 14 (2:2, 0:2, 4:11). Trener: Krčalić.

V predzadnjem krogu deželne divizije 1 so košarkarji Bora Radenska, ki zasedajo prvo mesto v skupini C, na domačem igrišču s 70:55 premagali tržaško Azzurro. Kljub končni razliki, ki je znašala 15 točk, je bila tekma dokaj izenačena.

Domačini so ves čas rahlo vodili, mladi gostje pa so z agresivno obrambo omejili učinkovitost Borovega napada. Bor je zadnjo četrtino začel s prednostjo 8 točk (51:43), pet minut pred koncem tekme pa so se gostje približali le na točko zaostanka (53:52). Sledila je napeta končnica, v kateri so Krčalićevi varovanci zadeli nekaj težkih trojk in natančno izvajali proste mete. Na drugi strani pa je Azzurra zapravila nekaj napadov, tako da so se na koncu kljub nekoliko slabši predstavi 14. letošnje zmage veselili Borovi košarkarji.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Santos – Breg SV Impianti 52:69 (14:18, 31:37, 39:49)

Breg: Maurel 10, Zeriul 12, Nadlišek 3, Smotlak 6, Filipac 5, Formigli 0, Coretti 2, M. Terčon 1, Fonda 5, D. Terčon 6, Gregori 9, Devcich 10. Trener: Oberdan.

V predpredzadnjem krogu rednega dela deželne divizije 2 je Breg SV Impianti v gosteh premagal nižje postavljeni Santos. Končni izid tekme je bil 52:69 v korist Oberdanovih varovancev, ki so si odločilno prednost priigrali v drugem polčasu. V tem delu so se izkazali predvsem v obrambi, saj so domači košarkarji v drugi polovici tekme zadeli le 21 točk.