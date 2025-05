Bor Radenska ostaja v igri za napredovanje v C-ligo

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Finale play-offa za napredovanje, druga tekma

Ronchi Basket – Bor Radenska 68:72 (16:26, 35:41, 59:53)

Bor: Brancati 0 (-, -, -), Nišić 4 (-, 2:2, 0:4), Gallocchio 9 (3:5, -, 2:4), Možina 15 (7:10, 4:7, -), Comar 0 (-, 0:2, 0:1), Fort 16 (3:5, 5:14, 1:3), Zettin 0 (-, -, 0:1), Lettieri 14 (-, 7:9, -), Maurel 12 (-, 6:15, -), Finatti 2 (-, 1:2, 0:3), Fi. Savoia nv. Trener: Kladnik.

Košarkarji Bora Radenska so izsilili tretjo tekmo finala play-outa deželne divizije 1. Po tesnem porazu na domačem igrišču v prvi tekmi so v povratnem obračunu v gosteh ugnali Ronchi z izidom 68:72. Odločilna tretja tekma za napredovanje v C-ligo bo prihodnjo soboto na Stadionu 1. maja (predvidoma ob 18. uri).

Tako kot prva v Trstu je bila tudi druga tekma v Romjanu zelo izenačena in se je odločila šele v končnici. Tokrat so bili za odtenek boljši Borovi košarkarji, med katerimi je v odločilnem trenutku stopil v ospredje predvsem branilec Kevin Fort. Tekmo so Kladnikovi varovanci začeli zelo odločno in si že po prvi četrtini priigrali 10 točk prednosti (16:26). Namesto da bi se še več odlepili od nasprotnikov, pa so že v drugi četrtini nekoliko popustili v obrambi, tako da so se domačini približali in na glavni odmor odšli le še s 6 točkami zaostanka (35:41).

Ronški košarkarji so nato z velikim zanosom začeli drugi polčas. V tretji četrtini so ujeli priključek in tudi povedli, tako da so pred zadnjimi desetimi minutami igre vodili z 59:53. V uvodu zadnje četrtine se je Bor takoj približal na -3, razlika pa je kar nekaj časa ostala nespremenjena. S trojko Forta so gostje nato končno uspeli izenačiti. Sledilo je nekaj napak na obeh straneh igrišča, Fort pa je z uspešnim prodorom spet popeljal svojo ekipo v vodstvo. Gostitelji v končnici niso več uspeli najti poti do koša, Borovi košarkarji pa so z dokaj natančnim izvajanjem prostih metov zapečatili končni uspeh.