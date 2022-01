Bor Radenska trepetal do zadnjega

Bor Radenska – Interclub Muggia 74:70 (12:16, 36:40, 53:56)

Bor: Možina 21 (4:6, 7:8, 1:2), Carcangiu 5 (-, 1:3, 1:2), Pizziga 8 (2:2, 3:6, 0:2), D. Zettin 18 (4:4, 4:8, 2:5), Strle 8 (4:5, 2:6, -), Lettieri 5 (1:1, 2:5, -), Scocchi 9 (4:10, 1:2, 1:7), Hollan, P. Zettin, Stopar in D. Terčon nv. Trener: Saša Krčalić.

Skoki: 24 (19 v obrambi, 5 v napadu); pridobljene žoge: 8; izgubljene žoge: 14; podaje: 3; SON: 15; PON: -.

Košarkarji Bora Radenska so v zaostali tekmi 11. kroga D-lige z veliko težavo premagali nižje postavljeni miljksi Interclub. Končni izid je bil 74:70. Gostje so večji del tekme vodili, potem ko so v uvodnih minutah presenetili nerazpoložene domačine. Bor je igral daleč pod svojimi sposobnostmi, v zadnji četrtini pa vendarle ujel nasprotnike in jih v napeti končnici tudi prehitel. Z zmago je Krčalićeva ekipa utrdila prvo mesto in še povečala naskok pred zasledovalci.