Bor Radenska v prvi finalni tekmi po podaljšku klonil proti Ronchiju

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Finale play-offa za napredovanje, 1. tekma

Bor Radenska – Ronchi Basket 97:100 (17:28, 38:48, 60:72, 88:88)

Bor: Gallocchio 9 (4:4, 1:4, 1:4), Možina 16 (1:4, 6:7, 1:1), Comar 10 (4:5, 3:10, 0:1), Fort 27 (6:7, 6:8, 3:7), Zettin 3 (-, 0:2, 1:1), Strle 0 (-, -, -), Lettieri 0 (-, -, -), Maurel 12 (0:2, 6:17, -), Finatti 20 (5:6, 6:7, 1:10), Fi. Savoia, Fr. Savoia in Brancati nv. Trener: Kladnik.

Bor Radenska je v prvi finalni tekmi play-offa za napredovanje v C-ligo po podaljšku s 97:100 klonil proti Ronchiju. Izjemno razburljiva tekma v nabito polni športni dvorani Bojana Pavletiča na Stadionu 1. maja se je odločila v dodatnih petih minutah igre, v katerih so bili gostje za odtenek boljši. Povratna tekma bo v petek ob 20.30 v Romjanu.

V rednem delu tekme je bil Bor večino časa v podrejenem položaju. Že po prvi četrtini so domačini zaostajali za 11 točk (17:28), na glavni odmor pa sta ekipi odšli pri izidu 38:48. V prvem polčasu je pešala zlasti Borova obramba, saj so gostje v dvajsetih minutah zadeli 48 točk, kar je odločno preveč. Tudi v tretji četrtini se razmerje moči med ekipama bistveno ni spremenilo. Kladnikovi varovanci so se nekajkrat rahlo približali, košarkarji iz Ronk pa so jim vsakič spet pobegnili. V zadnji četrtini so tako kapetan Možina in soigralci zaigrali na vse ali nič in se podali v divji lov na nasprotnika. Prednost Ronchija je iz minute v minute kopnela, priključek pa je Bor vendarle ujel prav v končnici s košem Finattija za 88:88.

Podaljšek se je začel s trojko gostov (88:91), zadnjič pa je nato Bor izenačil s košem Možine pri izidu 94:94. Sledila je serija naivnih napak Borovih košarkarjev, kar so nasprotniki izkoristili in si priigrali pet točk naskoka (94:99). V brezizhodnem položaju so se domačini v zadnji minuti še enkrat skorajda vrnili v igro z nemogočo trojko (97:99), kar je domačim navijačem vlilo še nekaj upanja v preobrat. Bor je imel pri izidu 97:100 v rokah še zadnji napad, trojka Forta tik pred sireno pa ni šla skozi obroč.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Tržaška zlata skupina, zadnji krog

Sokol Franco – Interclub Muggia 62:59 (11:17, 32:29, 40:44)

Sokol: Scrigner 0, Mandić 4, Sas. Zidaric 11, Ferfolja 20, Ušaj 2, Lopreiato 1, Sossi 0. Sam. Zidaric 4, Raseni 8, Gerin 3, Doljak 3, Gutty 7. Trener: A. Albanese.

Breg SV Impianti – Baloncesto Triestino 70:58 (19:16, 31:32, 51:41)

Breg: A. Zeriul 14, M. Smotlak, D. Smotlak 12, Filipac 13, Basso 2, Crismanich, Coretti, M. Terčon 12, Gabrič, D. Terčon 10, Cepar 3, M. Zeriul 4. Trener: Oberdan.

Košarkarji Sokola Franco in Brega SV Impianti so sezono v deželni diviziji 2 sklenili z zmagama. V zadnjem krogu zlate tržaške skupine je Sokol na domačem nabrežinskem parketu z 62:59 tesno ugnal miljski Interclub, Breg pa je bil v Dolini s 70:58 boljši od ekipe Baloncesto Triestino, ki si je sicer že predčasno zagotovila uvrstitev na deželni final-four za napredovanje v deželno divizijo 1.

Jadran dobil nasprotnika

Jadran je dobil nasprotnika za odločilni zadnji krog play-outa za obstanek v meddeželni B-ligi. To bo ekipa Petrarca Padova, ki je danes v odločilni tretji tekmi prvega kroga v gosteh s 74:65 klonila proti moštvu Blu Orobica Bergamo. Prva tekma bo predvidoma prihodnji konec tedna v Padovi, povratna na Čarboli, morebitna tretja pa spet v Padovi. Igra se na dve zmagi. Poraženec te serije bo izpadel v C-ligo.