Bor Radenska zadihal

Torre Basket – Bor Radenska 52:71 (12:18, 25:37, 39:57)

Bor: Bole 2 (2:2, -, -), Terčon 9 (2:3, 2:2, 1:1), Lessing 4 (2:2, 1:3, 0:3), Mozina 11 (1:2, 5:5, -), Comar 9 (3:4, 3:10, 0:1), Nisić 0 (-, 0:2, -), D. Zettin 3 (1:2, 1:3, 0:2), Strle 10 (2:6, 4:6, -), Venturini 4 (-, 2:7, -), Rajčič 19 (4:5, 3:8, 3:7). Trener: Krčalić.

Bor Radenska je prekinil serijo šestih zaporednih porazov v C-ligi silver. V kraju Torre pri Pordenonu je povsem zasluženo premagal domačo peterko z 71:52 in vpisal drugo zmago v letošnji sezoni.

Svetoivančani so že v prvi četrtini prevzeli pobudo in v nadaljevanju dvoboja stalno večali prednost. Dokaj skromna furlanska ekipe je bila večji del tekme v podrejenem položaju, le v uvodu zadnje četrtine se je nekoliko približala. Borovi košarkarji so izgubili nekaj žog, a so pravočasno reagirali in s čvrsto obrambo pet povečali naskok. Prednost so nato v zaključnih minutah brez večjih težav upravljali in se na koncu veselili težko pričakovane zmage.

V Borovih vrstah je bil tokrat strelsko najbolj razpoložen veteran Stanko Rajčič (19 točk), čisto vsi pa so prispevali svoj delež k zmagi.