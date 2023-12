Bor Radenska zanesljivo premagal Santos

Santos – Bor Radenska 50:66 (8:27, 21:43, 36:61)

Bor: Savoia 0 (-, 0:2, -), Brancati 12 (-, 3:4, 2:5), Nisić 4 (-, 2:4, 0:1), Gallocchio 0 (-, -, 0:2), Možina 7 (-, 2:4, 1:1), Comar 5 (-, 1:1, 1:2), Zettin 6 (1:3, 1:3, 1:1), Strle 4 (-, 2:8, 0:1), Lettieri 6 (-, 3:4, -), Finatti 22 (2:2, 4:6, 4:7). Trener: Krčalić.

V zaostali tekmi 7. kroga deželne divizije 1 so košarkarji Bora Radenska v gosteh zanesljivo ugnali tržaški Santos. Končni izid dvoboja v športni dvorani na Judovcu je bil 50:66 v korist Svetoivančanov. Kot kažejo delni izidi posameznih četrtin, je Bor imel ves čas vajeti igre v svojih rokah. Že v prvi četrtini so si Strle in soigralci priigrali 19 točk prednosti, ki so jo brez vsakršnih težav upravljali do konca tekme. Med posamezniki je tokrat v napadu izstopal Matteo Finatti, ki je dosegel 22 točk. Bor bo naslednjo tekmo, zadnjo v letošnjem letu, odigral v petek ob 20.30, ko bo na Stadionu 1. maja gostil miljsko Venezio Giulio.