Boris Pahor, kraški pršut, Primorski dnevnik, vitovska ter trobenta na Europeadi (VIDEO)

Šport je tudi kultura in kultura je hkrati šport. Današnji dan na Europeadi je bil namenjen spoznavanju posameznih manjšinskih skupnosti in druženju. Tako imenovani kulturni dan je potekalo v kraju Knivsberg na Danskem, ki je od Flensburga oddaljen približno uro vožnje z avtobusom. Bildungsstätte Knivsberg je kulturno in izobraževalno središče nemške skupnosti v severnem Schleswigu na Danskem. Organizatorji so na obširnem travniku postavili številne stojnice, kjer je vsaka manjšinska skupnost predstavila svoje znamenitosti in zanimivosti.

A pred tem je sledil uradni slavnostni del, kjer je pisano množico manjšincev iz celotne Evrope pozdravil in pohvalil Ruwen Möller, odgovoren za letošnjo Europeado na Danskem in v Nemčiji, ki jo organizira Fuen (Federalistična unija evropskih narodnostih skupnosti) skupaj z dansko manjšino v Nemčiji, nemško na Danskem, Severnimi Frizijci in Sinti. »Letošnja peta Europeada je bila prvič čezmejna, kar je pravzaprav tudi neka novost. Zaradi tega so bile tudi razdalje nekoliko večje, saj smo morali vključiti v dogodek območja, kjer živita danska in nemška manjšina ter Severni Frizijci. Nam je v veliko čast, da smo lahko gostovali tak dogodek, ki je vse bolj kakovosten in vse bolj priljubljen,« je dejal Ruwen Möller.

Zadetek v polno ...

Dogajanje se je nato preselili na velik travnik, ki so ga opremili s šotori in stojnicami. Še dobro, da je bilo tudi vreme ugodno, saj bi dež prav gotovo skazil praznik. Slovenci v Italiji so pod taktirko ZSŠDI in Žil uredili stojnico, ki so jo neuradno poimenovali Zamejska osmica. Predstavili so se s mesnatimi izdelki in siri kraških kmetov ter prestižnimi vini goriških ter kraških vinogradnikov. Na mizo so položili pršut in maser Matej Skerk je dobri dve uri neprestano delil rezine številnim obiskovalcem, ki so oblegali stojnico Slovencev v Italiji. Operativni tajnik ZSŠDI Evgen Ban in selektor Mario Adamič sta delila vinsko kapljico, spremljevalki Rafaella Zavadlav ter Maja Peterin pa sta rezali kruh. Enogastronomska ponudba je bil zadetek v polno, saj je bila tudi ura primerna za »marendo«, če že ne kosilo. Za popolno fešto je poskrbel nogometaš Matija Colja, ki je s seboj prinesel trobento.

Kviz o Slovencih v Italiji

Zelo privlačna in učinkovita je bila tudi točka na odru, s katero so Žile predstavile Slovence v Italiji. Režiser in »showman« je bil Evgen Ban, ki je popestril dogajanje s kvizem. Kdo je pisatelj, ki je napisal Nekropolo: Boris ali Borut Pahor? Kateri je časopis Slovencev v Italiji? Primorski dnevnik ali Delo? ... in tako naprej (Občinstvo se je zabavalo. Na koncu so Slovenci v Italiji poželi bučen aplavz.

Europeada se nadaljuje

Za kroniko moramo dodati, da je moral danes zjutraj vodja odprave Igor Tomasetig v bolnišnico v Flensburg z Mattio Gotterjem na pregled stopala, zaradi udarca na torkovi tekmi. Kot kaže, gre le za močan udarec, brez zloma.

Žile bodo v tolažilni skupini spet igrale v petek. Jutri bodo na vrsti četrtfinalne tekme. Furlani bodo ob 15. uri igrali proti Nemcem iz Poljske. Koroški Slovenci, ki so bili danes častni gostje pri stojnici Žil, pa proti Južnim Tirolcem. Finale bo v soboto. Žile pa se bodo domov vrnile v nedeljo zvečer.