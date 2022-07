Borovka Lara Bearzi bronasta

Tržaški Bor Atletika ima spet kolajno na državnem mladinskem prvenstvu. Konec tedna jo je v Rietiju osvojila mladinka Lara Bearzi, ki je v metu kopja zasedla tretje mesto. Njeno šestogramsko kopje (ista težo imajo tudi članice) je letelo 42,55 metra daleč, kar je Larin osebni rekord. Pred tem je najdlje vrgla 40,56 m. Od Bearzijeve (letnik 2004) sta bili boljši Sofia Panzarin (2004) z dolžino 44,11 m in zmagovalka Federica Dozio (2003) z dolžino 46,61. »Zadovoljna sem, da sem izboljšala osebni rekord in sem stopila na zmagovalni oder. Kopje bolj resno treniral dobri dve leti in pol, tako da lahko še veliko napredujem,« je dejala Lara Bearzi, ki trenira petkrat tedensko. »Dva treninga posvečam tehniki, ostalo pa je delo v fitnesu. Treniram v glavnem na atletskem stadionu na Kolonji,« je še povedala Bearzijeva, ki je pred dobrim mesecem zaključila četrti letnik klasičnega liceja Franceta Prešerna v Trstu.