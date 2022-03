Bosta Kontovel in Alba tekmo ponovila?

Sobotna tekma deželne košarkarske D-lige med Kontovelom in Albo se sploh ni začela. Sodniška dvojica je namreč zaradi enominutne zamude zdravnice, ki bi morala spremljati tekmo (tako že nekaj sezon zahtevajo pravila košarkarske zveze Fip), brezkompromisno upoštevala pravilnik in dosodila zmago krminski ekipi z 20:0.

Kot nam je potrdil Kontovelov predsednik Marko Ban, je društvo že v nedeljo vložilo uraden priziv. »V prizivu smo jasno predstavili razloge, zakaj je prišlo do zamude zdravnice. Na Rouni pri Briščikih je potekalo državno prvenstvo v krosu, zato je bilo veliko gneče. Prostovoljci, ki so urejevali promet, zdravnice sprva niso spustili do neposredne bližine športne dvorane. Sporočila nam je, da rahlo zamuja. To smo takoj javili sodnikoma, ki pa sta natanko ob 18.00 žvižgala začetek in konec tekme. Sodnika sta strogo upoštevala pravila, namesto da bi počakala,« je povedal Ban.

Sodnikoma niso do živega prišli niti krminski košarkarji, ki seveda niso bili zadovoljni z zmago za zeleno mizo, in glasno ugovarjanje vseh prisotnih. »Takoj sta odšla v slačilnico, z njima se je bilo nemogoče pogovarjati. Njihova odločitev se je vsem zdela neumestna, upal bi si reči celo absurdna. Že res, da so pravila jasna in da so sodniki ravno v minulih dneh prejeli navodila, kako ravnati v tovrstnih primerih, ampak v takih izjemnih situacijah bi morala prevladati zdrava pamet,« je bil kritičen Ban. O prizivu Kontovela (in Sacileja, čigar predsednik se je zelo ostro odzval) bo odločal športni sodnik v naslednjih dneh. Razplet bo znan najverjetneje v četrtek. Če bo priziv sprejet, se bosta Kontovel in Alba dogovorila za nov termin tekme.