Božični Športel z Žilami

V ponedeljkovi športni oddaji Športel, ki je bila seveda božično obarvana, je voditelj Igor Malalan gostil nogometaša Žil Stefana Simeonija, tajnika ZSŠDI Igorja Tomasetiga in selektorja nogometne reprezentance Slovencev v Italiji Maria Adamiča. Za glasbeno kuliso v studiu je poskrbela moška vokalna skupina Stane Malič z Opčin. Sodelavka Jasmina Gruden je obiskala Borov fitnes na Stadionu 1. maja in se pogovorila z osebnima trenerkama Karin Malalan in Martino Osualdini. Vprašanje gostom v studiu je postavil vodja vokalne skupine Stanko Malič Vinko Škerlavaj.

