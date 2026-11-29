NOGOMET
ELITNA LIGA
Kras Repen – Sanvitese 0:0
Kras Repen: Bužan, Verzegnassi, Delutti, Male, Catera, Ermacora, Perhavec, Zecchini, Bandi, Perić, Gojanovič. Trener: Sandrin.
PROMOCIJSKA LIGA
Bujese – Sistiana Sesljan 0:2 (0:1)
Strelca: 11. Zenjili, 65. Francioli
Sistiana Sesljan: Grubizza, Tomasetig, Gruden, Stainhauser, Cottiga, Benivento, Zenjili (E. Colja), Francioli, Crevatin (D. Colja), Gotter (Villatora), Triglione (Ciubotaru). Trener: Sestan.
2. AMATERSKA LIGA
Zarja – Pro Romans 1:0
Trivignano – Vesna 1:0
Vesna: E. Carli, Zuppa, Taucer, Sosič (Čermelj), Venutti, Carro (Udovicich), Lizza (F. Kaurin), Petković, Volaš (Marchesan), Sancin, Stefanato (Franzot). Trener: F. Jurincich.
Cormonese – Sovodnje 3:1
3. AMATERSKA LIGA
Primorje 1924 – Audax 1:1 (0:1)
Strelec za Primorje: 59. Osman
Primorje 1924: Pezzullo, Rguig, Moghnie, Miniussi, Fraia (Merkuza), Sain, Kralj, Paoletti (Pella), Celardi, Osman (Favento). Trener: Issich.
Mladost – Primorec 2:2 (2:1)
Strelci: Čajić in Peric (za Mladost), Dalle Molle in Racman (za Primorec)
Mladost: Zanier, Papais (Olivieri), Furlan (Lavrenčič), Peric, S. Lakovič, Ocretti, Bondarenko, Faidiga, Kožuh, Cajić (Trevisan), Vera (Cechet)). Trener: Černe.
Primorec: Mirolo, Schettino, Gjuzi, Succi (L. Carli), Stocca Kralj (L. Furlan), Pahor, Racman, Dalle Molle, Savi (Kryeziu), Pischianz, Poggio (Čubej). Trener: V. De Sio.