Mestni občini Nova Gorica je v drugem krogu županskih volitev zmago slavil nestrankarski kandidat Bogdan Česnik. Po delnih neuradnih izidih so mu volivci namenili 52,02 odstotka glasov, njegovemu protikandidatu, aktualnemu županu Samu Turelu iz Gibanja Svoboda, pa 47,98 odstotka. Volilna udeležba je bila 39-odstotna.

Česnik je 53-letni magister turizma, ki je zadnji dve leti in pol delal kot direktor Regijske razvojne agencije ROD Ajdovščina. Kot nestrankarski kandidat je s somišljeniki oblikoval listo Nov zagon za Novo Gorico, ki je dobila tudi tri mandate v novogoriškem mestnem svetu.

V prvem krogu, v katerem je na volišča odšla nekaj manj kot polovica volivcev, je Turel prejel 33,47 odstotka glasov, Česnik pa 23,71 odstotka. Edino javnomnenjsko raziskavo je pred drugim krogom županskih volitev za časopis Primorske novice pripravila agencija Ninamedia, ki je napovedala tesno zmago Turelu s 46,4 odstotka glasov, medtem ko je Česniku napovedala 40,5 odstotka podpore.V novem mandatu je za predstavnike v 32-članskem mestnem svetu kandidiralo 13 strank in list. V zadnjem mandatu jih je največ pripadalo Gibanju Svoboda, 14. Tudi tokrat je zmagovalka svetniških volitev, a z bistveno manj mandati, dobila jih je deset. SDS je pripadlo šest mandatov, SD štirje, Česnikovi listi Nov zagon za Novo Gorico trije, Goriški.SI, Listi za razvoj ter Levici in NSi po dva ter Zvezi za Primorsko en mandat.

Za županski položaj se je sicer v prvem krogu borilo pet kandidatov, poleg Turela in Česnika še Damjana Pavlica (SDS, NSi, Demokrati in Zveza za Primorsko), ki je na tretjem mestu prejela 21,33 odstotka glasov, Matevž Vidmar (SD) s 13,28-odstotno podporo in Marko Rusjan (Levica), ki je dobil 8,21 odstotka.