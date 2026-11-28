NOGOMET

ELITNA LIGA

Juventina – Pro Gorizia 2:2 (1:1)

Strelci: 39. Portesi (P), 43. Kanapari (J), 75. avtogol (P), 85. Selva (J)

Juventina: De Mattia, Loi, Loggia, Kogoi (Ranocchi), Russian, Bevilacqua, Kanapari (Leban), Sgambella, Selva, Hoti, Liut (Kerpan). Trener: Luca Buonocunto.

Juventina in Pro Gorizia sta si na zelo pestrem goriškem derbiju v Štandrežu, v okviru 13. kroga elitne lige, razdelili izkupiček. Gostje so dvakrat povedli, Juventina pa je vsakič odreagirala in izenačila. Na tribuni se je zbralo veliko gledalcev.