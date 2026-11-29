Sokoordinator Levice Luka Mesec je novi župan Mestne občine Ljubljana, kažejo neuradni izidi po glavnini preštetih glasovnic. Zanj je namreč v današnjem drugem krogu županskih volitev glas oddalo 51,43 odstotka, za njegovega protikandidata, dosedanjega župana Zorana Jankovića pa 48,57 odstotka volivcev.

Volilna udeležba v Ljubljani je bila po neuradnih podatkih 49,82-odstotna. Janković se je za nov županski mandat potegoval s podpisi volivcev, Mesec pa je bil kandidat stranke Levica.V prvem krogu županskih volitev, v katerem se je pomerilo 15 kandidatov, je Janković dobil 34,94 odstotka glasov in si s tem prvič po 20 letih županskega mandata ni zagotovil v prvem krogu. Njegov izzivalec Mesec je v prvem krogu dobil 26,14-odstotno podporo.73-letni Janković je bil čelu glavnega mesta 20 let, 39-letni Mesec pa se je na županske volitve podal prvič. V prejšnji vladi Roberta Goloba je bil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.V Ljubljani so se v prvem krogu za županski stolček poleg Jankovića in Mesca pomerili še Aleš Vrhovec (SDS), Aleš Primc (Glas za otroke in družine), Anton Rop (Ljubljana smo vsi), Klemen Boštjančič (Gibanje Svoboda), Aleksandar Repić (s podpisi volivcev), Jasmin Feratović (Pirati), Mojca Sojar (NSi in Fokus), Gregor Novak (Prerod), Apolonija Simon (civilna družba in Vesna), Marko Koprivc (SD), Matjaž Tomlje (Resnica), Kajetan Bajt (Zeleni Slovenije), Izidor Predan (Krščanski socialisti).Največ mandatov v mestnem svetu je v prvem krogu volitev osvojila lista Zorana Jankovića, in sicer 13, po številu svetniških mest pa z desetimi sledi Levica. V mestnem svetu bo zastopanih še devet strank oziroma list, kar nakazuje na zahtevno sestavo koalicije.