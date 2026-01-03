Caterina Sinigoi danes prvič tudi v veleslalomu v svetovem pokalu

Za nabrežinsko smučarko Caterino Sinigoi je Kranjska Gora kraj debijev. V lanski sezoni je na podkorenski strmini debitirala v slalomu v svetovnem pokalu, danes pa bo prvo tekmo v najvišjem rangu tekmovanja dočakala še v veleslalomu.

Ta konec tedna namreč Kranjska Gora gosti tekmi ženskega svetovnega pokala tako v veleslalomu (danes, sobota) kot slalomu (jutri). Sinigoi, članica SK Gorica, SK Devin in slovenske reprezentance za evropski pokal, pa bo nastopila na obeh.

»Komaj čakam na slalom, ker sem prišla v ta ritem in razumela, kako deluje, kar se tiče veleslaloma, pa sem nekoliko nervozna,« je včeraj Primorskemu dnevniku zaupala Caterina Sinigoi. Pojasnila je, da je v letošnjem pripravljalnem obdobju veliko več trenirala veleslalom kot v drugih sezonah, a se je v zadnjem času posvečala predvsem svoji paradni disciplini slalomu. »Sem zadovoljna, da imam to priložnost,« je dejala nabrežinska smučarka.

Na podkorenski strmini so Slovenke trenirale pred božičem, pred novim letom so tršo podlago preizkušale v Obdachu, včeraj pa so trenirale v Kranjski Gori, a na drugi progi.