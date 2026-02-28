Odbojkarice Zaleta ZKB praznih rok proti Spilimbergu

ŽENSKA C-LIGA

Zalet ZKB – Spilimbergo 0:3 (20:25, 25:27, 16:25)

Zalet: Ban 1, Ciuch 10, Kalin 3, Kovačič 10, Škerk 10, Vattovaz 1, Briscech (libero), Grilanc, Močnik 6, Bezin (libero 2). Trenerka: Demi Vattovaz.

Zaletu ZKB v petek ni uspelo, da bi presenetil Spilimbergo, ki je dokazal, da povsem upravičeno zaseda prvo mesto na lestvici. Naše odbojkarice nikakor niso igrale slabo in so se v prvih dveh setih kar enakovredno kosale z boljšimi nasprotnicami. Ob tem gre še dodati, da je Irene Kalin nastopila kljub poškodbi in je bil njen doprinos razumljivo nižji od običajnega. A Zaletova klop je letos pač zelo kratka.

Še najbolj blizu vsaj delnega uspeha je bil Zalet ZKB v drugem setu, v katerem sta se ekipi borili za vsako točko, a ga je na koncu tesno osvojil Spilimbergo. Po tem porazu so naše odbojkarice v tretjem popustile predvsem v zbranosti, nasprotnice pa so to seveda izkoristile in «kaznovale« vsako napako Zaleta ZKB in tako tretji niz osvojile brez večjih težav.

Trenerka Demi Vattovaz: »Po nobenem porazu ne moreš reči, da si vesel, a sem kljub temu s predstavo svoje ekipe kar zadovoljna. Ujele smo ritem igranja, se dalj časa enakovredno borile, povsem jasno pa je, da si proti taki ekipi ne smeš privoščiti nobene naivne napake. Povsem normalen je bil padec koncentracije v tretjem nizu, ko smo drugega izgubile z minimalno razliko, kljub vsemu pa sem prepričana, da bi si zaslužile osvojitev kakega seta.«