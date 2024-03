Caterina Sinigoi dvakrat na zmagovalnem odru

Alpska smučarka Caterina Sinigoi je v prejšnjih treh dneh tekmovala na treh slalomskih tekmah, dvakrat je stopila na zmagovalni oder, enkrat pa odstopila.

V nedeljo je 20-letna Nabrežinka zasedla drugo mesto na slalomski preizkušnji za državno prvenstvo BiH v avstrijskem smučarskem središču Weinebene. Za zmagovalko Avstrijko Mario Niederndorfer je zaostala le za 35 stotink sekunde, kar ji je navrglo 28,97 FIS točke. Tako uvrstitev kot točkovni izkupiček je nato izboljšala na ponedeljkovi tekmi serije NJR v Plodnu. V nekoliko slabši konkurenci je Sinigoi slavila gladko zmago, saj je drugouvrščena smučarka SK Devin Beatrice Rosca zaostala za sekundo in 87 stotink. Ravno po zaslugi visoke prednosti je Sinigoi prišla do drugega najboljšega točkovnega rezultata v karieri (27,74). V Plodnu je članica SK Gorica (in SK Devin) tekmovala tudi včeraj, po napaki pa je odstopila že v prvi vožnji.