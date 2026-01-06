Caterina Sinigoi je lahko v Kranjski Gori računala na mnogo navijačev

Le 25 stotink sekunde je zmanjkalo nabrežinski smučarki Caterini Sinigoi, da bi se prvič v karieri uvrstila v finale slaloma v svetovnem pokalu. V Kranjski Gori je za vodilno po prvi vožnji in končno zmagovalko Švicarko Camille Rast zaostala za +3.74, za tridesetouvrščeno Italijanko Emilio Mondinelli pa le, kot rečeno, 25 stotink sekunde.

»Sem zadovoljna in ponosna nase. Včeraj po tekmi je bilo nekaj grenkega priokusa, ker sem finale zgrešila za 25 stotink. Dalo se je smučati, saj so progo pripravili zelo dobro in je zdržala tudi za nas, ki smo imele visoke startne številke,« nam je včeraj, dan po slalomski tekmi, umirjeno pojasnila Caterina Sinigoi.

»Letos sem na tekmah na splošno bolj sproščena. Glede na to, da sem že trikrat tekmovala v svetovnem pokalu, sem tudi boljše razumela, kako vse deluje in mi te tekme postajajo normalne. Kakšno minuto pred startom pa se vedno pojavi nekaj pozitivne treme,« je še dodala.

»Slalom sem smučala dobro. Na začetku sem prva tri ali štiri vrata nekoliko preveč tipala sneg in sem šele nato dobila hitrost, zaradi česar se mogoče nisem uvrstila v trideseterico. Prvič sem videla, da sem lahko blizu, še naprej moram dobro delati in bo po mojem mnenju vedno lažje,« je prepričana 22-letna smučarka.

Dan pred tem je na veleslalomu osvojila 49. mesto. »Pri veleslalomu mi manjka še hitrost, ki jo moram pridobiti s treningi, a sem lahko zadovoljna s tem, kar sem prikazala in zaenkrat ne morem pričakovati veliko več pri veleslalomu,« je dejala.

Velika navijaška podpora

V Kranjski Gori je lahko računala na množico osebnih navijačev, ki so prišli opremljeni z dvema transparentoma, harmoniko, trombonom in kapami ciklamne barve, na katerih je pisalo CATE. Opazili so jih tudi novinarji RTVSlovenija in jim v studijskem programu namenili krajši prispevek.