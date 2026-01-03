Caterina Sinigoi pristala na 49. mestu

V Kranjski Gori je v prvi vožnji veleslalomske tekme svetovnega pokala bila najboljša Švicarka Camilla Rast, ki je progo odsmučala v času 1:01.38, druga je bila Američanka Paula Moltzan (+0,33), tretja italijanska smučarka Lara Colturi, ki smuča za Albanijo (+0,37). Nabrežinska smučarka Caterina Sinigoi, ki tekmuje za Slovenijo, je v svojem krstnem nastopu v veleslalomski preizkušnji svetovnega pokala pristala na 49. mestu z zaostankom 4 sekund in 56 stotink. Prehitela je med drugim slovensko reprezentantko Niko Tomšič, ki je z zaostankom 5 sekund in 48 stotink pristala na 54. mestu. Za Caterino Sinigoi, ki se šele uvaja v najmočnejšo svetovno konkurenco, gre nedvomno za dober rezultat, pa čeprav danes se ni uspela uvrstiti v finale.