Caterina Sinigoi tik pod stopničkami

Nabrežinska alpska smučarka Caterina Sinigoi je tudi na drugem slalomu v Kleinlobmingu na avstrijskem Štajerskem znova posegla zelo visoko. Po včerajšnjem sedmem mestu je danes svojo uvrstitev še dodatno izboljšala in zasedla končno peto mesto. Znova je bila najboljša domačinka Julia Gross, za katero je Sinigoi zaostala le za 43 stotink. Od uvrstitve na zmagovalni oder je bila članica SK Devin oddaljena zgolj dve desetinki. Z zelo dobrim rezultatom se je 19-letna Sinigoi spustila na 34,06 FIS točke, kar je njen drugi najboljši izkupiček v letošnji sezoni v tej disciplini.

V primerjavi s prvo tekmo je Sinigoi znatno zmanjšala zaostanek za najboljšimi in seveda na tak način še dodatno izboljšala točkovni izkupiček. Zdaj se bo Nabrežinka nekaj dni posvetila predvsem treningu, prihodnji teden pa jo čaka trojček tekem serije Gran Premio Italia. V smučarskem središču La Thuile v Dolini Aoste bodo med 11. in 13. januarjem na sporedu dva veleslaloma in en slalom.