Caterina Sinigoi tretja na slovenskem DP v slalomu

Nabrežinska alpska smučarka Caterina Sinigoi se je tudi drugi dan slovenskega državnega prvenstva v tehničnih disciplinah v Kranjski Gori povzpela na zmagovalni oder. Članica SK Gorica in še vedno tudi SK Devin je v slalomu osvojila tretje mesto, potem ko se je včeraj v veleslalomu okitila z državnim naslovom.

V današnjem zelo tesnem obračunu sta bili od nje hitrejši kolegici iz reprezentance za evropski pokal Nika Tomšič in Lila Grace Lapanja. Za zmagovalko Tomšič je Sinigoi zaostala 6 stotink sekunde, za srebrno Lapanja pa tri. Absolutno zmago na tekmi je sicer dosegla Američanka Annika Johansson, ki je bila hitrejša od prej omenjenih slovenskih tekmovalk. Sinigoi je imela po prvi vožnji najhitrejši čas med Slovenkami, od Tomšič je bila hitrejša za 21 stotink, Lapanja pa je za njo zaostajala 87 stotink. V finalu pa ni ponovila vožnje iz prvega spusta, v igri stotink se je morala zadovoljiti z bronasto kolajno.