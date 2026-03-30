Caterina Sinigoi državna prvakinja v veleslalomu

Nabrežinska smučarka Caterina Sinigoi je postala slovenska državna prvakinja v veleslalomu. Članica Smučarskega kluba Gorica je slavila v Kranjski Gori, kjer je bila med slovenskimi smučarkami na tekmi najboljša. Prehitela je Ajo Radelj in tretjeuvrščeno Anjo Oplotnik. Nova preizkušnja čaka zamejsko smučarko še jutri, ko bo moči merila na slalomski tekmi, pri čemer se bo potegovala za nov državni naslov.

Caterina Sinigoi je kot prva Slovenka iz Italije tudi nastopila na minulih zimskih olimpijskih igrah; v Cortini je pod slovensko zastavo osvojila 31. mesto v veleslalomu in 30. mesto v slalomu.