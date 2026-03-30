Jutri odločilni boji evropskih reprezentanc v dodatnih kvalifikacijah za SP

Osem evropskih reprezentanc se bo v torek na štirih obračunih merilo za dodatne štiri vstopnice za letošnje nogometno svetovno prvenstvo, ki bo poleti v ZDA, Kanadi in Mehiki. Pari finalnih obračunov so BiH - Italija, Švedska - Poljska, Kosovo - Turčija in Češka - Danska. Vse tekme bodo ob 20.45.

BiH in Italija sta si odločilno tekmo priigrala z zmagama v polfinalu turnirja A. V Cardiffu je v četrtek BiH po enajstmetrovkah izločila Wales, Italija pa v Bergamu Severno Irsko z 2:0. Nogometaši Bosne in Hercegovine bi se s torkovo zmago drugič v zgodovini prebili na mundial in bodo v Zenici pripravili pravi pekel za italijansko reprezentanco.

S turnirja B sta si zaključno žogico zagotovili Švedska in Poljska. Švedi, ki bodo gostitelji odločilne tekme v Solni in niso igrali na prejšnjem SP, so v Valencii izločili Ukrajince s 3:1 in »hat-trickom« Viktorja Gyökeresa, v Varšavi pa je Poljska, ta lovi tretji zaporedni preboj na prvenstvo sveta, po preobratu ugnala Albanijo z 2:1.

S turnirja C sta si finale priigrala Turčija, ki na mundialu ni igrala od 2002, in Kosovo, ki bosta za SP igrala v Prištini. V Istanbulu je Turčija v četrtek premagala Romunijo z 1:0, Kosovo pa je v Bratislavi s 4:3 ugnalo Slovaško.

Na turnirju D pa sta si finale priskrbela Danska in Češka. Danci, ki si želijo tretjič zapovrstjo na SP, so v polfinalu v Koebenhavnu ugnali Severno Makedonijo s 4:0, potem ko so odpor tekmecev zlomili v drugem polčasu, Čehi, ki lovijo svoj prvi mundial po 2006, pa so po enajstmetrovkah izločili Irce. Zdaj bodo v Pragi poskusili preskočiti še eno oviro.

Na turnir so že uvrščene gostiteljice ZDA, Mehika in Kanada ter Japonska, Nova Zelandija, Iran, Argentina, Uzbekistan, Južna Koreja, Jordanija, Avstralija, Brazilija, Ekvador, Urugvaj, Kolumbija, Paragvaj, Maroko, Tunizija, Egipt, Alžirija, Gana, Zelenortski otoki, Južna Afrika, Katar, Anglija, Savdska Arabija, Slonokoščena obala, Senegal, Francija, Hrvaška, Portugalska, Norveška, Nemčija, Nizozemska, Belgija, Avstrija, Švica, Španija, Škotska, Panama, Haiti in Curacao.

SP bo med 11. junijem in 19. julijem. Na tem turnirju bo prvič igralo 48 ekip.