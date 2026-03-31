V Trstu zaradi pričakovane močne burje zapirajo mestne parke

V Trstu bodo jutri (sreda) zaradi neugodnih vremenskih napovedi zaprli mestne vrtove in parke, so sporočili s tržaške občine. Zaprti bodo med drugim Ljudski vrt v Ulici Giulia, park vile Revoltella, igrala na Trgu Hortis, vrtovi Basevi, Engelman in drugi. Izjema bo vrt vile Sartorio v Ulici dei Modiani, ki bo ostal odprt.

Jutri bo na Tržaškem pihala močna burja s sunki, ki bodo lahko dosegali hitrost okrog 110 kilometrov na uro, je zapisala meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa. Vetrovno bo tudi v četrtek, ko bo sicer burja čez dan že nekoliko oslabela, in v petek, ko bo povečini šibka do zmerna. Vse dni bo prevladovalo zmerno oblačno vreme. Postopno bo topleje.