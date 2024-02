»Če upoštevamo publiko, je pridobitev C-lige zadetek v polno«

Tokrat je o Zaletu, nekoliko širše, spregovoril Andrej Pertot, odgovoren za odbojko pri nabrežinskem Športnem društvu Sokol. Pogovor je sicer nastal na relaciji Trst-Istanbul, kjer si je Pertot, tudi trener 1. ženske divizije pri Sokolu in spremljevalec Zaleta ZKBFerroJulia v C-ligi, privoščil krajši oddih.

Članska ekipa Zaleta je lani poleti prvič prešla pod okrilje Sokola. Zakaj je do tega prišlo?

Sloga jo je po tolikih letih z veseljem predala. Ne bi bilo dobro, ko bi jo v zakupu imel Kontovel, ki je komaj napredoval v D-ligo, tako da je bil Sokol edina rešitev. Skrb za tako ekipo je velika, veliko je tudi odgovornosti, hkrati pa to ni tvoja ekipa. Ker gre za projekt, za karkoli potrebuješ konsenz vseh.

Je pri društvu zaradi tega veliko sprememb?

Dela je veliko več, zelo dobrodošla pa je ekipa, če upoštevam zanimanje, ki je zraslo okrog nje. Publike je nekoliko več kot v Repnu, to verjetno tudi zaradi lokacije. Med navijači so tisti stalni, nekaj pa je tudi novih. Veseli me, da je med njimi veliko igralk, ki igra pri naših mladinskih ekipah, in njihovih staršev. V tem pogledu je pridobitev članske ekipe zadetek v polno.

Pri moških ciklično naskakujejo višjo ligo, bo to cilj kdaj tudi pri dekletih?

Situaciji sta popolnoma različni. Pri moških imamo po moji oceni veliko več kvalitete, veliko več igralcev igra v višjih ligah in res bi lahko igrali v B-ligi in celo ciljali v A3-ligo. To je skratka bolj finančni in odborniški zalogaj, kot pa igralski. Pri dekletih pa imamo morda tri igralke, ki so dozorele pri nas in zdaj igrajo v višjih ligah. Ni torej toliko kvalitete, da bi lahko ciljali v B2-ligo. Ko bi to želeli, bi morali zdajšnji ekipi dodati eno ali dve »tuji« okrepitvi. A to vsaj po moji oceni ni cilj našega projekta. Našim najboljšim igralkam in tistim, ki so motivirane, želimo v danem trenutku ponuditi čim višjo raven igranja. Zdaj je to C-liga. Res pa je tudi, da je vedno težje napredovati. Zdajšnja ekipa bi se brez okrepitev lahko mirno borila za obstanek v B2-ligi. Je konkurenčna, a težko se kosamo v C-ligi s Pordenonom ali Spilimbergom, ki imajo večje finančno zaledje in večji bazen boljših igralk.