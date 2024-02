Čeferin leta 2027 ne bo več kandidiral za predsednika Uefe

Predsednik Evropske nogometne zveze Uefe Aleksander Čeferin je po kongresu v Parizu, na katerem so potrdili spremembo statuta glede podaljšanja predsedniškega mandata, kar bi mu potencialno dovolilo novo kandidaturo na kongresu 2027, razkril, da čez tri leta ne bo več kandidiral za prvega moža evropske zveze.

Kot je pojasnil Čeferin na novinarski konferenci po kongresu, se je za to, da ne bo več kandidiral, odločil že pred približno pol leta.

»Uefa je, kot sem prebral, razdeljena tako, da se je ne da več popraviti. Upam, da so ti, ki so to trdili, vsaj malce osramočeni. Kar zadeva pa kandidaturo. Utrujen sem po pandemiji koronavirusa, po dveh vojnah z nesmiselno superligo. Srečnega in ponosnega pa me dela to, da sem kapitan ladje, ki dobro pluje v viharjih. To bomo nadaljevali v naslednjih treh letih. Ponosen sem, da je nogometna skupnost enotna kot še nikoli,» je povedal Čeferin.

Dodal je, da je v nogometu srečal veliko izjemnih ljudi in jih še bo. »Verjemite, da večina ljudi v nogometu ni takšnih kot nekateri klovni,» je nadaljeval svoj krajši govor v uvodu novinarske konference.

»Pred približno pol leta sem se odločil, da ne bom več kandidiral. Razlog je ta, da vsake toliko vsaka organizacija rabi svežo kri, v glavnem pa je bil razlog ta, da sem bil oddaljen od družine zadnjih sedem let in bom še tri. Družina je za to vedela prva, potem sem povedal le nekaj prijateljem in kolegom,» je dejal Čeferin.