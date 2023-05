Četverica novih imen v izvršnem odboru

Sinoči je v dvorani KD Kremenjak v Jamljah potekal 52. redni volilni občni zbor Združenja slovenskih športnih društev v Italiji. Prisotnost je bila dokaj visoka, saj je bilo zastopanih 45 od skupno 52 včlanjenih društev. Ob odsotnosti predsednika Ivana Peterlina, ki uspešno okreva po poškodbi, je občnemu zboru predsedoval podpredsednik Andrej Vogric, v vlogi tajnika pa je bil novopečeni deželni ravnatelj ZSŠDI Evgen Ban, ki je tudi prebral zelo izčrpno poročilo predsednka in izvršnega odbora.

Peterlin ostaja predsednik

Osrednja točka petkovega občnega zbora ZSŠDI so bile volitve novega odbora, ki so bile sicer na vrsti čisto na koncu. Predsednik ostaja Ivan Peterlin, ki je bil sicer tudi edini kandidat. Prejel je 27 glasov (61,3 %), so pa člani volilne komisije prešteli tudi 16 belih in eno neveljavno glasovnico. V izvršnem odboru so svoje mesto ohranili Veronika Don, ki je prejela med vsemi kandidati (teh je bilo skupno 14) največ glasov (33), Jan Gregori (27), Mario Adamič (26) in Maja Peterin (24). Novi člani pa so Petra Krizmancic (30 glasov), Alessandro Corva, Marko Fajt in Thomas Renar (vsi trije 22).

Člani nadzornega odbora so Nataša Soban, Nadja Kralj in Pavel Vidoni, namestnika pa Samo Kokorovec in Sonja Sirk. Člani razsodišča so Mitja Primosig, Marko Ban in Boris Bogatec, namestnika pa Jure Kufersin in Mariano Černic.

Nagrajenci in nova članica

Občni zbor se je sicer začel s podelitvijo priznanj. Priznanje za zvestobo slovenskemu športu v Italiji sta prejela Paola Uršič in Nicholas Privileggi, priznanje za dolgotrajni trud v korist slovenskega športa v Italiji pa Renza Pelesson in Dario Štolfa. Sledil je sprejem nove članice ZSŠDI. V veliko družino zamejskega športa je bila kot 53. članica sprejet AŠD Flamme Rouge. Kolesarski klub, ki je nastal leta 2011 in ima sedež v Repnu, je predstavil predsednik in športni direktor Saško Kalc.

Pozdravi gostov

Med gosti, ki so bili prisotni na občnem zboru ZSŠDI v Jamljah in so spregovorili so bili senatorka Tatjana Rojc, doberdobski župan Fabio Vizintin, predsednica SKGZ Ksenija Dobrila, predsednik SSO Walter Bandelj, podpredsednik ZKB Trst Gorica Gabriel Ferfoglia in deželni delegat CONI Jure Kufersin.