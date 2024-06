Član ŠZ Gaja na EP še drugič na odru za zmagovalce

Član orientacijske sekcije pri ŠZ Gaja Rado Kalc se z evropskega prvenstva v kolesarski orientaciji v Ostrodi na Poljskem vrača z dvema bronastima kolajnama. Potem ko je prvo kolajno osvojil prvi dan tekmovanja na najkrajši razdalji (sprint) v kategoriji M17, se je italijanski reprezentant predzadnji dan tekmovanja prebil še do 3. mesta na srednji razdalji (10-12 km). Za kolesarja, ki se tej disciplini posveča dve sezoni, je izkupiček odličen, če vemo, da bo v isti kategoriji tekmoval še prihodnje leto. Vsi konkurenti so bili leto starejši, Kalc pa bo 16 let dopolnil šele konec meseca.

»Na start tekme na srednje proge, ki je potekala po istem terenu kot sprint, sem se podal željan, da še izboljšam rezultat. Bil sem zelo motiviran, fizično sem bil zelo dobro pripravljen, škoda da je bilo tokrat nekaj tehničnih netočnosti, ki so me stale drugega mesta,« je povedal o drugi kolajni. Za srebrom, ki je pripadlo Litovcu Arnasu Sausaitisu v kategoriji M17, je zaostal samo 4 sekunde. Zmagal je Francoz Jildas Lauret.