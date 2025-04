Novinarska zbornica ima nove organe

Potem ko je prejšnji teden potekal drugi krog volitev za prenovo nacionalnih in deželnih organov novinarske zbornice, je znana sestava novih deželnih in nacionalnih vodstvenih in nadzornih organov zbornice. V deželni svet so bili izmed poklicnih novinarjev izvoljeni Christian Sau (122 preferenc), Renato D’Argenio (116), Mattia Assandri (114), Nada Čok (113), Davide Vicedomini (107) in Furio Baldassi (92 preferenc). Prvi neizvoljeni je dosedanji član sveta Aleksander Koren, ki je prejel 90 preferenčnih glasov, v nadzorni odbor pa je bila izvoljena Silvia Domanini s 128 preferencami). Izmed publicistov so bili izvoljeni Paola Dalle Molle (120 preferenc), Guido Roberti (101) in Gianfranco Battisti (98 preferenc), prvi neizvoljeni pa je Pierluigi Bumbaca s 75 preferenčnimi glasovi.

Drugi krog je potekal tudi za določitev predstavnika FJK v nacionalnem svetu zbornice med publicisti: s 136 preferencami je bil izvoljen Andro Merkù. V drugem krogu je bila udeležba višja kot v prvem, saj je med poklicnimi novinarji glasovalo 45,13 odstotka upravičencev, med publicisti pa 17 odstotkov.

Že v prvem krogu je bil kot predstavnik poklicnih novinarjev v nacionalni svet izvoljen Cristiano Degano, v nadzorni odbor pa sta bila izvoljena Giuseppe Longo za poklicne novinarje in Gianfranco Terzoli za publiciste.