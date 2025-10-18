Conegliano in Milano danes v Trstu za prvo lovoriko

Dvajset mesecev je minilo, odkar je Trst gostil večji odbojkarski spektakel, in sicer tekme italijanskega ženskega pokala. Danes ob 17.30 bo na vrsti nov, in sicer superpokal Fineco, na katerem se bosta pomerili ekipi, ki sta v Trstu igrali finale pokala 2024, Imoco Conegliano in Vero Volley Milano,v katerih igra tudi več svetovnih prvakinj in odbojkarskih zvezd.

Vstopnico za tekmo, na kateri bodo podelili prvo letošnjo lovoriko, si je Conegliano zaslužil s tem, ko je v lanski sezoni zmagal državni naslov, a tudi vsa druga tekmovanja, na katerih je igral. Milano pa si jo je prislužil z igranjem finala v italijanskem pokalu.

Favoritke za današnjo tekmo v PalaTrieste so jasno odbojkarice Conegliana, ki so osvojile osem superpokalov v zadnjih devetih letih, v zadnjih dveh so premagale ravno Milano.

Za botro današnjega spektakla so izbrali Eleonoro Lo Bianco, ki se lahko pohvali z največjim številom nastopov za italijansko reprezentanco. V mestu pa so poskrbeli za navijaško cono na Borznem trgu.