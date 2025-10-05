Čupini jadralci o svojih izkušnjah

Jadralni klub Čupa ima med svojimi člani tudi odlične jadralce, ki so si s tem športom tudi ustvarili službo. Ob predstavitvi programa za prvo izvedbo regate B’ndima Cup se je s Simonom Sivitzem Košuto, Jašem Farnetijem in Mirkom Juretičem pogovarjala novinarka Primorskega dnevnika Sanela Čoralič.

Sivitz Košuta se je pred kratkim v Trstu kot trener okitil z naslovom svetovnega prvaka v razredu melges 24. »Sodeloval sem z ekipo nemškega lastnika, s katero smo zmagali na SP v Trstu. Bilo mi je v veliko čast zmagati na domačih tleh. Prvenstvo je bilo kar zanimivo, saj se do konca ni vedelo, kdo bo zmagovalec,« je pojasnil Sivitz Košuta.

Mirko Juretič pa je poleti jadral na regati Brindisi-Krf, na kateri so jadrali 19 ur zapored. »Zame je bila to prva izkušnja na tej regati. Ukvarjal sem se z novo vlogo, saj sem bil navigator in je bilo zelo zanimivo,« je pojasnil Juretič, ki je izpostavil, da je za takšno regato zelo pomembna usklajenost ekipe.

Jadrali od malih nog

Vsi trije so z jadranjem začeli že od malih nog, Jaš in Simon sta bila tudi na pragu olimpijskih iger v razredu 470. »To so gotovo lepi spomini, olimpijsko jadranje je pravo jadranje, tudi zdaj to počnemo, a je to bolj delo, ki poteka na drugi ravni. Ko jadraš v mladinski klasi 420 in nato v 470, so vedno lepi trenutki,« je izpostavil Farneti. Sivitz Košuta pa je dodal, da še danes, ko na regatah srečajo kakšne bivše sojadralce radi poklepetajo z njimi, kako so nadaljevali olimpijsko pot. »To je bilo eno poglavje najinega življenja, zdaj pa so prišle na vrsto druge stvari,« je še dodal. Z njima se je strinjal tudi Juretič, ki je v mladinskem razredu 420 jadral z Matio Ugrinom. »Takšno jadranje, kot je v razredu 420, je veliko bolj adrenalinsko in točno veš, če si pred nasprotnikom ali pa ne,« je razložil.

Na najbolj množični regati na svetu Barcolani prihodnjo nedeljo bo letos nastopil samo Mirko Juretič, ki bo tekmoval z jadrnico podjetja Fincantieri, pri katerem je zaposlen. Jaš Farneti bo namreč odpotoval na regato v Saint-Tropez, Simon Sivitz Košuta pa v Monte Carlo. »Ko sem za Barcolano doma, se raje vkrcam na katero od manjših jadrnic. Profesionalno jadramo že celo leto, za Barcolano se tako raje zabavam,« je dejal Sivitz Košuta.